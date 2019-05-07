Sinop'a özgü kotralar ülke sınırlarını aştı

Sinop'ta yapılan maket gemi ve tekneler (kotra) ülke sınırlarını aştı.

Sinop'ta 54 yaşındaki Sinan Demir'in küçük yaşlarda yapımına başladığı gemi ve tekne maketleri, gerçeğini aratmayan işçiliğinin yanı sıra ince detaylarıyla da ilgi çekiyor. Baba mesleğini sürdürdüğünü anlatan Demir, “45 senedir bu işi yapıyorum. Yoğun talep var. Kargo ile yurt dışına gönderim de yapıyoruz. Yılda yaklaşık 2 bin tane gönderebiliyoruz. Talep çok. Orucun erken gelmesinden dolayı bu yaz beklentimiz fazla. Bu sene geçen seneye göre işlerimiz biraz daha yoğun olur. İşimizi severek yapıyoruz fakat maddiyata döküldüğü için iş karışıyor” dedi.