İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinop'a özgü kotralar ülke sınırlarını aştı

Sinop’ta yapılan maket gemi ve tekneler (kotra) ülke sınırlarını aştı.

Sinop'ta yapılan maket gemi ve tekneler (kotra) ülke sınırlarını aştı.


Sinop'ta 54 yaşındaki Sinan Demir'in küçük yaşlarda yapımına başladığı gemi ve tekne maketleri, gerçeğini aratmayan işçiliğinin yanı sıra ince detaylarıyla da ilgi çekiyor. Baba mesleğini sürdürdüğünü anlatan Demir, “45 senedir bu işi yapıyorum. Yoğun talep var. Kargo ile yurt dışına gönderim de yapıyoruz. Yılda yaklaşık 2 bin tane gönderebiliyoruz. Talep çok. Orucun erken gelmesinden dolayı bu yaz beklentimiz fazla. Bu sene geçen seneye göre işlerimiz biraz daha yoğun olur. İşimizi severek yapıyoruz fakat maddiyata döküldüğü için iş karışıyor” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.