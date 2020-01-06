İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinop'a özgü yöresel ürünler dikiyor

Sinop’ta yaşayan 69 yaşındaki Nuriye Özpınar yöresel ürünler dikerek geçimini sağlıyor.

Sinop'ta yaşayan 69 yaşındaki Nuriye Özpınar yöresel ürünler dikerek geçimini sağlıyor.


Sinop'ta yaşayan 69 yaşındaki Nuriye Özpınar diktiği yöresel ürünlerle unutulmaya yüz tutmuş mesleği yeniden canlandırmaya çalışıyor.


18 yıldır yöresel ürünler diktiğini belirten Özpınar, “18 yıldır bu işi yapıyorum. Eski kumaşları alıp değerlendiriyorum. Çanta, gömlek ve benzeri eşyalar yapıyorum. Yaka işleme yapıyorum. Bu mesleği çok severek yapıyorum. Ürünlere kış aylarında fazla ilgi olmuyor. Fakat kruvaziyer gemiler gelince ilgili oluyor. Bu da genelde yaz aylarında oluyor demek” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.