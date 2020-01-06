Sinop'a özgü yöresel ürünler dikiyor

Sinop'ta yaşayan 69 yaşındaki Nuriye Özpınar yöresel ürünler dikerek geçimini sağlıyor.

Sinop'ta yaşayan 69 yaşındaki Nuriye Özpınar diktiği yöresel ürünlerle unutulmaya yüz tutmuş mesleği yeniden canlandırmaya çalışıyor.

18 yıldır yöresel ürünler diktiğini belirten Özpınar, “18 yıldır bu işi yapıyorum. Eski kumaşları alıp değerlendiriyorum. Çanta, gömlek ve benzeri eşyalar yapıyorum. Yaka işleme yapıyorum. Bu mesleği çok severek yapıyorum. Ürünlere kış aylarında fazla ilgi olmuyor. Fakat kruvaziyer gemiler gelince ilgili oluyor. Bu da genelde yaz aylarında oluyor demek” dedi.