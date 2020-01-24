İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinop'a özgü yöresel ürünler dikiyor

Sinop’ta tarihi medresede otantik ürünler diken bir kadın, hem aile bütçesine hem de şehrin kültürüne katkı sağlıyor.

Sinop'ta tarihi medresede otantik ürünler diken bir kadın, hem aile bütçesine hem de şehrin kültürüne katkı sağlıyor.


Sinop'ta yaşayan 56 yaşındaki Nur Cihan Özay, Sinop'a özgü yöresel ürünler dikerek ilin kültürünü yaşatmaya çalışıyor. 10 yıldır yöresel ürünler diktiğini belirten Nur Cihan Özay, “Ticarete asıl olarak 10 yıldır devam ediyorum. Beş yıldır da Tarihi Pervane Medresesinde yöresel ürünleri dikiyorum. Burası daha güzel. Burada bayanlara daha çok güzel yerler sunulmuş. Dükkanlarımızın olması depo yapmamız, ürünlerimizi burada hazırlamamız daha güzel oluyor. Evde değil de en azından bir mekanımızın olması daha güzel. Buranın tarihi dokusuyla, yaptığımız otantik ürünler daha çok eşleşiyor. Daha güzel oluyor. Yani burada otantik dediğimiz yöresel ürünler daha çok var. Yaptığım işten çok memnunum. Para kazandıkça daha çok güzel oluyor" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.