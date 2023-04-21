Sinop'a yılın ilk kruvaziyer seferi gerçekleşti

Rusya'nın Soçi kentinden yola çıkan kruvaziyer gemisi, 524 yolcusu ile ilk ziyaretini Sinop Limanı'na gerçekleştirdi. Gemi, yarın akşama kadar Sinop'ta konaklayacak.

Panama bandıralı ve ağırlıklı olarak Rus turistleri taşıyan Astoria Grande adlı kruvaziyer gemisi, Sinop Limanı'na 2023 yılının ilk seferini Ramazan Bayramı'nın birinci gününde gerçekleştirdi. 524 yolcusu ve 388 personeliyle 912 kişiyi taşıyan gemi, limanda horon ekibiyle karşılandı. Gemi Sinop'ta bir gece konaklayacak, ardından 23 Nisan'da Bartın'ın Amasra limanında olmak için hareket edecek.

Kruvaziyer seferlerinin organizasyonunu sağlayan turizmci Burhan Levent, yılın ilk ziyaretinde 900'e yakın kişiyi taşıdığını belirterek, “Gemimizin bugün ilk seferi Sinop Limanı'nda, 524 yolcu ve 388 personel ile gelmektedir. Soçi'den gelip Sinop Limanı'na yanaştırıyoruz. Overtime olarak, bir gece konaklayacak ve yarın akşam hareket edecek. İnşallah bu sezon iyi olur diye umuyoruz. Haziran'da tekrar seferlere başlayacak, Ekim ayına kadar devam edecek. Esnafın çok memnun olduğunu görüyoruz, bu sene inşallah daha hazırlıklı olduklarını düşünüyorum. Sinop'a ekonomik katkısı daha çok olacaktır” diye konuştu.

Karadeniz'de 2 önemli limandan birinin Sinop olduğuna değinen Levent, “Karadeniz Havzası'nda 2 önem arz eden limanlardan biri Sinop, diğeri Trabzon'dur. Onun için yıllardan beri biz kruvaziyer turizmi için uğraş veriyoruz. Direkt Soçi'den buraya geldi, buradan Amasra Limanı'na gidecek, 23 Nisan sabahı orada olacak” şeklinde konuştu.

Turistlerin Sinop'ta yapacağı geziyi organize eden ekibin kaptanı Ahmet Şahin, “Misafirlerimizi limanda karşıladıktan sonra şehir turumuz olacak, limanımızı göstereceğiz, ardından Sinop'u koruyan çevreleyen kalemizi göstereceğiz. Arkeoloji Müzesi, Hamsilos Koyu derken bugün Sinop'u misafirlerimize tanıtmış olacağız. Karadeniz'de yeni bir şey kruvaziyer turizmi, Ege'de, Akdeniz'de uzun yıllardır devam ettiği için insanlarımız bölgeye katkısını henüz tam olarak anlayamadılar. Ama yakın zamanda vermiş olduğu ekonomik ferahlık mutlaka hissedilecektir” ifadelerini kullandı.