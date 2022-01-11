Sinopale 8 pandemi nedeniyle online gösterim sunuyor

Bu yılın teması “İleri Dönüşüm” olarak belirlenen Bienal, pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak devam ediyor. Sinop Belediyesi'nden yapılan duyuruda Uluslararası Sinop Bienali Sinopale 8'in, Ocak ayı boyunca her Çarşamba saat 20.00'de Sinopale web sayfası üzerinden çevrimiçi gerçekleştirileceği belirtildi. Çevrimiçi buluşmaların, sohbetlerin ve video gösterimlerinin haziran ayına kadar devam edeceği bildirildi.