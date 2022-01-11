İhlas Haber Ajansı

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Sinopale 8 pandemi nedeniyle online gösterim sunuyor

SİNOP(İHA) – Sinop Sürdürülebilir Kalkınma Derneği tarafından, Sinop Belediyesi ve Sinop halkının iş birliğiyle bu yıl sekizincisi düzenlenen Sinopale Uluslararası Sinop Bienali, pandemi nedeniyle online gösterimle devam ediyor.


Bu yılın teması “İleri Dönüşüm” olarak belirlenen Bienal, pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak devam ediyor. Sinop Belediyesi'nden yapılan duyuruda Uluslararası Sinop Bienali Sinopale 8'in, Ocak ayı boyunca her Çarşamba saat 20.00'de Sinopale web sayfası üzerinden çevrimiçi gerçekleştirileceği belirtildi. Çevrimiçi buluşmaların, sohbetlerin ve video gösterimlerinin haziran ayına kadar devam edeceği bildirildi.

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