Sinop'da arıcılık desteklemesi başvuruları devam ediyor

Sinop kestane balı üretimi konusunda Erfelek, Ayancık, Türkeli, Merkez ve Gerze ilçeleri ile önemli merkezlerden bir tanesi. 2020 yılı içinde Sinop'ta arıcılara yönelik 278 bin 235 TL destekleme yapıldı. Arıcılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalar bu yılda devam ediyor. Sinoplu arıcılar “Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesi” programından da faydalanacak.

Program hakkında Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesi programı kapsamında ilimiz sınırları içerisinde yapılacak olası yatırımlarda sadece arıcılık ekipman yatırımlarını kapsamaktadır. Hibe desteklemesine belirtilen başvuru şartlarını karşılayan arı yetiştiricilerimiz başvurabilecektir. Arı Yetiştiricileri Birliği veya Bal Üreticileri Birliği'ne üye, Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) müracaat tarihi itibariyle en az 3 yıldır kayıtlı, AKS deki aktif kovan sayısı bakımından 50 ve üstü arılı kovana sahip, bal üretimine ilaveten bulunduğu bölge ve ekotip dikkate alınarak diğer arı ürünlerinden arı sütü, polen, propolis, arı ekmeği (perga), arı zehiri, apilarnil' den en az ikisini üreteceğini taahhüt eden arı yetiştiricilerimiz 22 Ocak 2021 tarihine kadar bağlı bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğümüze başvuru yapabilecektir” denildi.