Sinoplu 11 yaşındaki Abdüssamet Özcan, 10 ayda hafız oldu

Sinop'un Türkeli ilçesi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Abdüssamet Özcan, akranlarına göre ezberde üstün bir kabiliyet göstererek 10 ayda hafız oldu.

Türkeli İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Abdüssamet Özcan, hafız olmak amacıyla okulunu bir yıl dondurarak, hafızlık okuluna kayıt yaptı.

10 ayda hafızlık eğitimi alan hafız Abdüssamet Özcan, okulda yaklaşık 3 yıllık olan Kur'anı Kerimi ezberleme süresini 10 ayda tamamlayarak, bir ilke imza attı. Hafızlık eğitmeni Yusuf Sözen nezaretinde özverili bir çalışma sayesinde 10 ay gibi kısa bir zamanda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen Hafız Özcan'ın, “Hocam ben 1 yıl içinde hafızlığımı tamamlayıp imam hatip eğitimime devam etmek istiyorum” dediğini dile getiren hafızlık eğitmeni Yusuf Sözen, “Gayret bizden, tevfik Allah'tan dedik ve elhamdülillah 10 ayda hafızlığını ikmal etti. Ben bu yavrumuzun hafızlık müessesesine yönlendirilmesine vesile olan, üzerinde emeği olan anne-baba ve hocalarını tebrik ediyorum Rabb'im kendilerinden razı olsun” dedi.

Türkeli İmam Hatipliler Derneğinin katkı ve destekleri ile hafız olan Özcan, son 5 yıl içerisinde İmam Hatipliler Derneği tarafından okutulan ve hafız olan en genç ve kısa zamanda hafız olan öğrenci oldu.