Sinoplu balıkçılardan sezon değerlendirmesi

1 Eylül'de başlayıp 15 Nisan'da sona erecek olan balık av sezonunu değerlendiren balıkçılar, bereketli bir av sezonu geçirdiklerini, özellikle palamut avından çok memnun olduklarını belirtti.

Bol bir sezonu geride bıraktıklarını ifade eden Sinoplu balıkçı İsmail Değer, “Geçen yıl 1 Eylül'de bütün kayıklarımız denize açıldılar. Palamut sezonuydu. Palamut gerçekten bu sene verimliydi. Ucuza satıldığı zamanlar da oldu, pahalıya satıldığı zaman da oldu. Palamut devresi güzel geçti. Yani hem balıkçılar hem balıkçı tekneleri hem vatandaşlarımız ucuz balıkta yemiş oldular. Tabii akabinde hamsi sezonu başladı. Hamsi sezonu da pek o kadar verimli olmasa da hamsi bu sene uzun sürmedi. Kısa sürdü hamsinin gelişi. Gelişiyle gidişi bir oldu. Hamside de pek fazla ucuzlama olmadı. Daha sonra da hamsinin gitmesi ile istavrit başladı. Artık 15 Nisan itibariyle av yasağı başlıyor. Balıkçıların yaklaşık yüzde 70'i teknelerini kıyıya çekti" dedi.

Değer, şu anda tezgahlarda mezgit, istavrit ve kafes balıklarının olduğunu sözlerine ekledi.