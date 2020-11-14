Sinoplu Bergen'den vefa örneği

'Acıların kadını' merhum şarkıcı Bergen'in Sinoplu hayranı Bergen Turan Baş, Bergen'in Mersin'de bulunan kabrine giderek dua etti.

Sinop'ta Orhan Turan Baş, 'acıların kadını' Bergen'in çok koyu hayranı olunca 1989 yılında doğan kızına hiç düşünmeden onun ismini vermiş. Ancak 14 Ağustos 1989 tarihinde sanatçı Bergen'in ölüm haberini alan baba Orhan Turan büyük üzüntü yaşamış. Aynı zamanda ağır hastalıkla savaşan Baba Orhan Turan, 03 Aralık 1990 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş.

Yıllar geçmiş ve minik Bergen büyümüş, 24 Ekim 2020 tarihinde hayatını Sezer Baş ile birleştirmiş. Bergen eşinin düğün salonunda yaptığı sürprizle adeta şok yaşamış. Sezer Baş çok sevdiği eşiyle ilk dans müziğini organize ederek Bergen'in en popüler şarkısını çaldırmış. Tüm düğün salonu gözyaşlarına boğulurken Bergen ise hem çok duygulanmış hem de çok mutlu olmuş.

Yıllardır babasının en sevdiği sanatçının adını taşıyan Bergen vefa örneği göstererek balayında Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki Bergen'in kabrine giderek dua etti. Bergen Baş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "1989 yılında ben doğunca babam bana çok sevdiği Bergen'in adını koymuş. Babam 1990 yılında vefat etmiş. Ailem babamın Bergen'i çok sevdiğini sık sık anlatırdı. Ben Bergen'in mezarını ziyaret etmeyi çok istiyordum. Çok şükür nasip oldu. 31 yıl sonra balayımda Bergen'in mezarını ziyaret ettim. Bergen'in ailesiyle tanıştım, hepsi bizi çok güzel karşıladı. Onlar da bu adı taşıdığım için çok mutlu olduklarını söylediler. Bergen anısına düzenlenen ödül törenleri oluyormuş. Beni de oraya davet ettiler" dedi.