Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençler Arası Ses ve Müzik Yarışması Karadeniz Bölge Finali'ne biri Ordu'yu, diğeri Sinop'u temsil etmek üzere katılan iki Sinoplu genç farklı kategorilerde dereceye girerek sevinç yaşattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca her sene düzenlenen yarışmanın bu yıl Karadeniz Bölge Finali Samsun'da yapıldı. Karadeniz Bölgesi'ndeki 18 ilden katılan 18-29 yaş aralığındaki yarışmacılar, bölge finallerinde Türk müziği ve popüler müzik (solo kategoriler), caz (en az 2 en fazla 6 kişi) ve elektronik müzik olmak üzere 4 kategoride yeteneklerini sergiledi.

Yarışmada Sinoplu iki genç dikkat çekti. Sinop'u elektronik müzik kategorisinde temsil eden Burkay Bahadır 9 ilin katılım sağladığı kategoride 2. oldu. Aynı zamanda yarışmada Ordu ilini temsil eden Sinoplu Damla Ekiz de Türk müziği kategorisinde 1. oldu. Sinoplu gençler iki sevinci bir arada yaşattı.

Yarışmada kategorisinde birinci olan Damla Ekiz, Ankara'da yapılacak Türkiye finaline katılacak. Yarışmada 1. olanlara yurt dışı hareketlilik programı, 2. olanlara dizüstü bilgisayar, 3. olanlara akıllı telefon ödülü verilecek.