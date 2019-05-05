İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinoplu güreşçi Mehmetbeyoğlu Avrupa ikincisi oldu

Sinoplu Muhammet Ali Mehmetbeyoğlu Avrupa Yağlı Güreş Turnuvası’nda ikinci oldu.

Sinoplu Muhammet Ali Mehmetbeyoğlu Avrupa Yağlı Güreş Turnuvası'nda ikinci oldu.


Türkiye'yi temsilen 6 sporcunun katıldığı turnuvada Sinoplu milli güreşçi Muhammet Ali Mehmetbeyoğlu, Alman, İran ve Yunan rakibini yenerek finale yükselmeyi başardı ve finalde iki Türk karşı karşıya geldi. Eski Avrupa şampiyonu Mikail Keser ile final müsabakası gerçekleştiren Mehmetbeyoğlu, müsabaka boyunca gösterdiği üstün çabaya rağmen rakibine yenilerek Avrupa ikinciliğini elde ettti.


Turnuva bitiminde Avrupa ikincisi olan Mehmetbeyoğlu bir miktar para ödülünün ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.