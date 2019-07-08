Sinoplu güreşçiye davullu-zurnalı tören

Edirne'de düzenlenen tarihi 658. Kırkpınar güreşlerinde, TOKİ Şehit Fatih Eren Ortaokulu Spor Kulübü sporcusu Sinoplu Faruk Bafralı deste bir boyda 3. oldu.

Türkiye'de milyonlarca kişinin merakla takip ettiği 2019 tarihi 658. Kırkpınar güreşlerinde sergilediği performansa büyük beğeni toplayan, Faruk Bafralı, deste 1. boy kategorisinde 3. olmayı başardı. 237 sporcu içerisinden yedi tur güreş yaparak yarı finale kalan Bafralı, deste 1. boyda üçüncülük derecesi elde etti.

Faruk Bafralıya, Sinop'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde davullu-zurnalı tören yapıldı. Burada konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, “Faruk kardeşimizi kutluyoruz. 237 pehlivan arasında üçüncü olması bizim için büyük bir onur” dedi.

Güreşçi Faruk Bafralı ise, “Geçekten benim için çok zordu. Çok fazla insan vardı. Çok kalabalıktı. Aşırı derece sıcak vardı. Güreşirken bile ayağımızın altı yanıyordu. Çok uzun maçlar oldu. Böyle maçları kazanmam beni de gururlandırdı" diye konuştu.