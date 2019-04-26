‘Sinoplu İş Adamları Fuarı' düzenlenecek

Sinoplu İş Adamları Derneği(SİAD) Genel Sekreteri Barbaros Baltacı, ‘Sinoplu İş Adamları Fuarı' düzenleyeceklerini söyledi.

SİAD yönetimi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda açıklamalarda bulunan SİAD Genel Sekreteri Barbaros Baltacı, “Sinop'ta sivil toplum kuruluşlarıyla bürokrasi ile fuarla alakalı görüşmeler yaptık. Bilindiği gibi 2017 yılında ilkini yaptığımız Sinop İş Dünyası ve Girişimci Formu'nu bu yıl Sinoplu İş Adamları Fuarı olarak gerçekleştiriyoruz. Türkiye odalar ve Borsalar Birliği'nin fuar takviminde yer alıyoruz. KOSGEB'in desteklediği uluslararası anlamda bir fuar gerçekleştireceğiz. Şu ana kadar fuarımızı yüzde 70 yerleri doldu herhangi bir sıkıntımız yok ama biz bunu sivil toplum örgütleri ile iş adamlarımızla ve bürokrasi ile siyasilerle hep beraber yapmak istiyoruz. Bu fuar SİAD'ın değil Sinop'un olsun istiyoruz. Bu anlamda da önemli görüşmeler yaptık. Ben Sinop iş dünyasına ve bürokrasideki değerli Sinoplu yöneticilerimize SİAD'a ve fuarımıza gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir karşılık aldık. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası direkt fuarımıza katılıyorlar” dedi.

Baltacı, şunları söyledi: “Bunun yanında bu yıl geçen yıldan farklı olarak Almanya'dan 7-8 tane firmamız katılacak. Mayıs ayında Almanya ya bir ziyaretimiz olacak. Almanya Sinoplular Derneği(ASİDER) ile yürüttüğümüz ortaklaşa çalışmayla önümüzdeki ay SİAD olarak ASİDER'le bir protokol imzalayacağız aramızda bunun basın duyurusu gelecek ama ben şimdiden size bunu söyleyebilirim. ASİDER'in Türkiye'deki partneri biz olacağız. Bizim de Avrupa'daki partnerimiz ASİDER'dir. ASİDER ve SİAD iş birliği içerisinde Sinop'la ilgili projelerde ortak çalışma kararı aldık. Geçen ay başkanımızın emlak fuarı için gittiği Almanya'da ASİDER'le yaptığı toplantıda bu ülke kararı alındı. Şu anda da görüşmeler devam ediyor. Önümüzdeki ay bunu resmi protokole döküp Sinop için beraber çalışacağız.”

SİAD Sinop Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya, SİAD Sinop Şube Başkanı Yasin Karagül ve Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Maviş katıldı.