Sinoplu sanatçı Cemil Kaya'nın “Çangal Dağı” klibi Sinop'ta çekiliyor

Sinoplu sanatçı Cemil Kaya, yazdığı şarkıya çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği Ayancık ilçesinin en büyük dağlarından, ormanlarından biri olan Çangal Dağı ve bir zamanlar Türkiye'nin en büyük kereste fabrikasının olduğu mekanlarda klip çekerek yer vermeyip planlıyor.

Sinoplu sanatçı Cemil Kaya, çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği yerleri yazdığı “Çangal Dağı” isimli şarkısına klip çekerek yer vermeyi planlıyor. Kaya, bu sayede yerli ve yabancı turistlerinde dikkatini çekerek Sinop'a katmak değer sağlamayı hedefliyor.

Kaya, "Yıllardır müzik camiasının ve medyanın içindeyiz. Cemil Kaya Show olarak 19. yıla başlayacağız. İlk startımızı bu sene Sinop'tan vermek istedik. Bir çok bestelerim var ama Sinop için özel yazdığım 'Çangal Dağı' diye bir eserim var. Bu eserimize klip çekmek için Sinop'a geldik. Çangal benim çocukluğumun geçtiği yer. Sinop benim için bir sevda, Sinop benim için bir aşk, Sinop benim için bir yaşam felsefesi. Allah bizleri buralardan gidip İstanbul'da ve birçok ülkede gezmeyi nasip etti. Benim vatanım, memleketim, toprağım, çocukluğumun geçtiği yer Sinop, Ayancık. Bu bölgeye hizmet etmek gerçekten gurur veriyor. Yeniden böyle bir proje içerisindeyiz. Sinop'umuzun şirin ilçesi Ayancık'ın tanıtımını yapıyoruz. Akgöl, Çangal, Ayancık eski kereste fabrikası, İnaltı Mağarası gibi güzel yerlere klipte de yer vererek yerli ve yabancı turistlere de göstererek Sinop'a katma değer sağlayalım” dedi.