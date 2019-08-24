İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinoplu Uzm. Onbaşı İdris Gezer, Hakkari'de şehit düştü

Sinoplu Uzman Onbaşı İdris Gezer (23), Hakkari Çukurca’da patlama sonucu şehit düştü.

Sinoplu Uzman Onbaşı İdris Gezer (23), Hakkari Çukurca'da patlama sonucu şehit düştü.


Edinilen bilgiye göre, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde mayın temizliği sırasında, terör örgütü üyelerince daha önceden yerin altına yerleştirilen el yapımı bombanın infilak etmesi sonucu 1 asker şehit düştü. Acı haber Sinop'un Durağan ilçesi Buzluk Mahallesi'ndeki baba ocağına geldi.


Şehit Uzman Onbaşı Gezer'in cenazesinin, gece saatlerinde askeri helikopterle Sinop'a geleceği bildirildi. Pazar günü kılınacak cenaze namazının ardından Sinop'un Durağan ilçesinde toprağa verilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.