Sinoplu vatandaşlar pazar fiyatlarından memnun değil

Sinop pazarında da düşüşe geçen fiyatlar kendini belli etti fakat vatandaş hala fazla değişmeyen fiyatlardan memnun değil.

Satışlar ile ilgili Sinop' ta Kapalı Pazaryeri esnafı Burçay Arslan yaptığı konuşmada, “Fiyatlar geçtiğimiz haftadan daha düşük fakat vatandaş yine de memnun değil. Bugün de satışlarımız geçen hafta gibi durgun geçiyor. Vatandaşa bu fiyatlar da çok geliyor” dedi.

Pazarda geçen hafta 15 TL olan biber 7,5-10 TL'ye düşerken, domates 6 TL, patates-soğan 5 TL, geçen hafta 3,5 TL olan havuç-turp- lahana bu haftada 3,5 TL'den alıcı buldu. Önceki hafta 4 TL olan mandalina ise 3 TL'ye düşerken, armut-ayva 4 TL, portakal 2,5 TL, elma 3 TL, yerli muz 7,5 TL olarak önceki haftayla aynı fiyatlarda takılı kaldı.

Sinop Kapalı Pazaryeri esnaflarından Oğuzhan Yıldırım, “Önümüzdeki 2-3 hafta boyunca bu fiyatlar daha da düşüşe geçecek. Bu hafta da elimizden geldiği kadar vatandaşların memnuniyetini sağlamaya çalıştık fakat yine de fazla yapamadık, inşallah gelecek haftalarda daha da düşecek olan fiyatlar vatandaşı mutlu eder" dedi.