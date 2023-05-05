Sinoplu ziraat mühendisi uyardı: “Yanlış buğday tohumu seçimi ilaç kullanmak zorunda bırakıyor”

Yağışlı ve nemli geçen uzun hava güneş olamayınca bölge iklimine uygun olmayan çeşitler de hastalık oluyor" dedi.

Sinop'un Lala köyünde çiftçilik yapan Emin Aydoğdu, yanlış buğday tohumu seçimi sonucu hasadından verim alamadığını fark etti. Buğday hasadından verim alamayan çiftçi Aydoğdu, çözümü Sinoplu Ziraat Mühendisi Göksel Demirel de aradı. Çiftçi Aydoğdu, ziraatçı Göksel Demirel'in hazırladığı ekin ilacı uyguladıktan sonra ektiği buğdayların hastalıktan kurtulduğunu belirtti.

Yanlış buğday tohumu ortaya çıkabilecek hastalıkları belirten Ziraat Mühendisi Göksel Demirel, “Yanlış buğday tohumu seçimi ilaç kullanmak zorunda bırakıyor. Çünkü yağışlı ve nemli geçen uzun hava güneş olamayınca bölge iklimine uygun olmayan çeşitler de hastalık oluyor bu yüzden tarım bakanlığı tavsiyelerine bakmak lazım. Çünkü bir ya da iki marka bölgede hastalıktan zarar görüyor. Buğdaylar da özellikle saçma tohum ekimi yapıldığında bir miktar fazla tohum ekimi olursa içinde de aşırı yabancı ot biterse ve havalar kapalı ve yağışlı giderse sonuç ne yazık ki pas hastalığı dediğimiz iklimsel bir hastalık meydana geliyor. Kimyasal mücadelesi var elbette ama erken ekim yapmayalım Sinop için 15 Kasım 30 Aralık ideal ekim zamanı yabancı ot az olur. İkileme yapalım mutlaka derin sürüm yapalım ve ardından ekim zamanı tekrar sürelim ve mümkün mertebe sıralı ekim mibzeri kullanalım ki eşit zamanlı çimlenme oluşumu ve aralardan havalanan ürün de direnç fazla olur. İlkbaharda aşırı azot içeren gübreleri kullanmak yerine azot miktarı düşük olan gübreleri tercih edelim aşırı gübre de nemli havada ters tepki yapıyor. Hastalıklara karşı dirençli sertifikalı ve yeni üretilmiş genç tohum kullanmalı ve en önemlisi mutlaka toprak tahlili yaptırmak suretiyle ektiğimiz ürün için uygun yetişme ortamını sağlamalıyız. Tarım il müdürlükleri ziraat fakülteleri ve araştırma enstitülerine başvuru yaparak tahlil yaptırabilirler. Tabii ki bu tohum çeşidini seçerken sadece buğday için değil diğer ürünler içinde dikkat etmeliyiz" diye konuştu.