Sinopspor Başkanı Özhan: "Maddi desteğe ihtiyacımız var"

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Sinopspor'da Kulüp Başkanı Ayhan Özhan, maddi desteğe ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Sinopspor Kulübü Başkanı Ayhan Özhan ve yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilciyle bir araya geldi. Bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Özhan, “Bazı iş adamlarımızın katkılarıyla kulübü yönetmeye çalıştık. Çeşitli fikir alışverişiyle ne gibi destek sağlanır, bunun için bir araya geldik. Bu hafta sonu ligimiz sona eriyor. İstediğimiz sonucu elde edemedik. Boyabatspor ile baraj maçı oynayacağız. Bizim için önemli bir maç. Hedefimiz BAL maçlarımıza devam etmek. Bu sezon boyunca yaptığımız tüm harcamaların dışında şu an 70 bin liraya ihtiyacımız var. Bu konuyla ilgili desteğe ihtiyacımız var. Yaptığımız görüşmelerle yeni sezon için çeşitli destek sözleri aldık. BAL'ın bize hiçbir ekonomik katkısı yok ancak 3. Lig'e çıktığımızda elde edilecek gelirlerle Sinopspor kendine yetecektir" dedi.