Sinop'ta 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya 5 tutuklama

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Yürütülen soruşturmada kavgaya karıştığı tespit edilerek hakim karşısına çıkartılan 5 kişi tutuklandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Boyabat'a bağlı Zincirli Kuyu Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya döndü. Kavgada karşı tarafın tabancayla vurduğu S.K. yaralandı. Sağlık ekiplerince yaralı, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavganın ardından emniyet güçlerince başlatılan soruşturmada kavgaya karıştığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde polis ekiplerince yapılan aramalarda 4 av tüfeği ile 44 fişek, 1 ses torpili, 3 bıçak ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.

5 kişi tutuklandı

Şüpheli 5 kişi karakolda ifadesi alınarak sabah saatlerinde Boyabat Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan B.Ö., A.Ç., Ö.E., U.E. ve S.K. tutuklanarak Sinop E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.