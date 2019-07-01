Sinop'ta 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı büyük coşkuyla kutlandı.

Sinop İskele Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Saat 18.00'de başlayan etkinliklere Sinoplular ve turistler büyük ilgi gösterdi.

Kabotaj Bayramı kutlamalarında halat çekme, yüzme ve yağlı direk yarışmaları gerçekleştirildi. Halat çekme yarışmasında Yıldız Balıkçılık takımı birinciliğe adını yazdırarak koç sahibi oldu. Yüzme yarışında Tolga Karagülle birinciliği elde ederek yarım altını evine götürdü. Yağlı direk yarışmasında ise birinciliği son iki senenin şampiyonu Önder Akkaya tekrar elde etti. Akkaya, son üç yıldır yarışmayı kazanarak bir kez daha koçun sahibi oldu, üç yılın şampiyonu olarak adını unutulmazlara yazdırdı.

Düzenlenen etkinliğe Sinop Vali Yardımcısı İzzet Ercan, Belediye Başkanı Barış Ayhan, Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Hakan Sönmez, Sinop Liman Başkanı Kazım Alpay, çeşitli kamu kurum müdürleri ve müdür yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.