Sinop'ta "1. Ulusal Viyolonsel Yarışması" yapılacak

Sinop'ta 4-6 Temmuz tarihleri arasında ilk kez "1. Ulusal Viyolonsel Yarışması" düzenlenecek.

Sinop Sabahattin Ali Kültür Merkezinde düzenlenecek olan yarışmada, yarışmacılar 3 gün boyunca yeteneklerini sergileyecek. Yarışma sonunda dereceye giren ilk 3 yarışmacı ödüllendirilecek.

Yarışma hakkında bilgiler veren Ankara Konservatuarı pano öğreticisi Öznur Orbay, “Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz viyolonsel yarışması yapıyoruz. Bu yarışmaya Nisan ayında ilk kayıtları jüriye yollayarak elemeleri gerçekleştirdik. 4 Temmuz'da yarı final, 6 Temmuz'da final olmak üzere yarışmamızı tamamlayacağız. Dereceye giren ilk 3 yarışmacı ödül alacak. 7 jüri üyemiz var. Bunların 6 tanesi öğretim üyesi. 1 tanesi de şef. Yarışmayı Sinop Sabahattin Ali Kültür Merkezinde yapacağız. Orası yarışmamız için her anlamda çok uygun bir mekan. Amacımız her 2 yılda bir bu yarışmayı gerçekleştirmek" dedi.