Sinop'ta 10 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Sinop'ta kendisinden 10 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu. Yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kastamonu'ya gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, dün Sinop'un Kaleyazısı Mahallesi'nde ikamet eden 64 yaşındaki Hakkı Mersin'den yakınları 10 gündür haber alamadığı için durumu polise bildirdi. Şahsın ikametini kontrol eden polis ekipleri, şahsı evde hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası Mersin'in hayatını kaybettiği bildirildi. Şahsın evinde yapılan olay yeri incelemesi sonrası cansız bedeni otopsi için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adam defnedilmek üzere memleketi Kastamonu'nun Araç ilçesine gönderildi.