Sinop'ta 106 milyon TL borç yapılandırıldı

Yapılandırılan tutar ise, il düzeyinde 106 milyon TL'dir” dedi.

Sinop Defterdarlığı tarafından 32. Vergi Haftası nedeniyle Valilik önünde tören düzenlendi. Tören Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması ile başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması gerçekleştirildi.

Sonrasında bir konuşma yapan Sinop Defterdarı Naci Günaydın, söze terörle mücadelede görev yapan personele, Gara şehitlerine ve sağlık çalışanlarına şükran dileklerini ileterek başladı. 22-28 Şubat tarihleri arasında kutlanacak etkinliklerin pandemi nedeniyle kısıtlı şekilde devam edeceğini beliren Naci Günaydın, hafta boyunca verginin önemi ve kalkınmaya olan etkilerinin anlatılacağını dile getirdi.

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un etkilerinden söz eden Günaydın, “Bu kanun 17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun; geçmiş dönem kesinleşmiş vergi ve diğer alacakların faiz ve cezalarının kaldırılması ile esnaf ve mükelleflerimize borçlarını belirli bir plan dahilinde yapılandırma imkanı ve ödeme kolaylığı sağlamıştır. Sinop ili olarak Merkez ve ilçelerimiz dahil, 4 bin 751' i vergi dairesine bizzat gelerek başvuru ve 9 bin 379'u da internet üzerinden başvuru olmak üzere toplamda 14 bin 130 mükellefimizin vergi borç yapılandırılması gerçekleştirilmiştir. Yapılandırılan tutar ise, il düzeyinde 106 milyon TL'dir. Taksitle ödeme yapacak olan mükelleflerimiz için ilk taksit ödeme tarihinin en geç 1 Mart 2021 tarihi mesai saati bitimi olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim” dedi.