Sinop'ta 120 kişiye sertifikalı e-ticaret eğitimi verilecek

Sinop'ta esnaf ve iş insanlarının, e-ticaret kullanımını geliştirmelerine yönelik verilecek eğitim projesi açılış programı düzenlendi. Proje çerçevesinde 120 katılımcıya e-ticaret sertifikası verileceği belirtildi.

Sinop Ticaret İl Müdürlüğü ve Sinop İş İnsanları Derneği'nin (SİNDER) katkılarıyla hazırlanan ‘Sinop'ta E-ticaret Kullanımının Geliştirilmesi Eğitim Projesi' açılış programı düzenlendi. Eğitim programı çerçevesinde 120 katılımcıya sertifikalı e-ticaret eğitimi verileceği kaydedildi.

Sinop'ta esnafların kullanıcılara sağladığı ürün ve hizmetlerin pazarlanmasında e-ticaret kullanımının yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını belirten SİNDER Başkanı Yılmaz Öz, “Yapılacak bu eğitimlerde iş insanlarımıza e-ticaretin anlamını, kapasitesini, yöntemlerini ve uygulamalarını öğreterek gurup çalışmaları ile kendi ürün ve hizmetlerini e-ticaret desteğiyle satışlarına katkı sağlayacak. 120 katılımcıya gruplar halinde 4 gün boyunca toplam 24 saatlik Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurs verilecektir. Kursun bitiminde ise eğitimleri tamamlayan kişilere onaylı “E-ticarete Giriş Eğitimi” belgesi verilecektir” diye konuştu.

Açılış programına Sinop Vali Yardımcısı V. Ahmet Berkay Deniz, Sinop Ticaret İl Müdürü Yavuz Selim Aykan, Defterdar Mustafa Karadeniz, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salim Akbaş, Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ESO) Başkanı Haydar Gündoğdu ve dernek üyeleri katıldı.