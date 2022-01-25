Sinop'ta 143 köye ulaşım sağlanamıyor

Sinop'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 143 köye ulaşım sağlanamıyor.

Sinop İl Özel İdaresi tarafından, kar yağışı nedeniyle 143 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu açıklandı. Kar yağışının başlamasından itibaren yapılan çalışmalarda köy yollarının büyük bir çoğunluğu tekrar ulaşıma açılıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Sinop merkeze bağlı 8 köy, ilçelerden Gerze'de 18 köy, Erfelek'te 10 köy, Ayancık'ta 47 köy, Boyabat'ta 11 köy, Dikmen'de 17 köy, Türkeli'de 18 köy, Durağan'da 12 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bilgisi verildi.

Ekipler kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.