İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sinop'ta 16 kişiyi 4 milyon lira dolandıran şahıs tutuklandı

Sinop’un Boyabat ilçesinde kripto para yatırımı vaadiyle kandırdığı 16 kişiyi 4 milyon TL dolandıran şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde kripto para yatırımı vaadiyle kandırdığı 16 kişiyi 4 milyon TL dolandıran şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Boyabat'ta yaşayan M.A., kripto para yatırımıyla kısa yoldan zengin olma vaadiyle kandırdığı 16 kişiyi toplamda 4 milyon TL dolandırdı. Şikayetler üzerine harekete geçen Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için harekete geçti.


Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.