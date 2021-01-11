Sinop'ta 160 haneye korona virüsü taraması yapılacak

19) ile mücadele için başlatılan "Toplum Tarama Çalışması" kapsamında, doktor/diş hekimi ve hemşireden oluşan sağlık ekipleri, bugün itibari ile Sinop'ta toplam 160 haneyi ziyaret edecekler.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ekipler TÜİK tarafından rastgele belirlenen adreslere giderek, hanedeki kişilerin rızası dahilinde kan ve sürüntü örneği alacak ve Kovid-19 testi yapacaklar. Test yapılan kişilerin aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu ayrı ayrı değerlendirilecek. Vatandaşlar test sonuçlarını e-Nabız üzerinden öğrenebilecek.

Açıklamada ayrıca şu bilgiler verildi: “TÜİK tarafından rastgele seçilen hanelere giden sağlık ekiplerimiz, aileden olumlu yanıt alması üzerine çalışmalarına başlayacak. Her haneden Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen yöntemle seçilen kişinin TC kimlik numarası ve cep telefon numarası kayıtları alınacak, ardından hazırlanan anket soruları yöneltilecek. Alınan cevaplar, Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) mobil uygulamasına kaydedilecektir”

Yapılan çalışmayla; ‘Korona virüsü sürecinin topluda nasıl geçtiği, bağışıklık kazanılıp kazanılmadığı, ve ne düzeyde bağışıklık bıraktığı gibi sorulara yanıt aranıyor.