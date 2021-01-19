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Sinop'ta 17 köy yolu ulaşıma kapalı

SİNOP (İHA) – Sinop’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı.

SİNOP (İHA) – Sinop'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı.


Sinop İl Özel İdaresi tarafından dün yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle 69 köy yolunun ulaşıma kapandığı açıklanmıştı. Dünden itibaren yapılan çalışmalarda köy yollarının büyük bir çoğunluğu tekrar ulaşıma açıldı. Bugün yapılan açıklamada ulaşıma kapalı köy yolu sayısı 17 olarak güncellendi.


Yoğun kar yağışı nedeniyle Ayancık ilçesinde 11, Boyabat ilçesinde 2, Saraydüzü ilçesinde 1, Merkez'de 2, Durağan ilçesinde 1 köyü yolu kapalı. Ekipler kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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