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Sinop'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü

Sinop’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105.

Sinop'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıldönümü anma programı kapsamında Deniz Şehitliği Anıtı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.


Sinop Valiliği, Belediye Başkanlığı ve Şehit ve Gazi Aileleri Derneği çelenklerinin Deniz Şehitleri Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile çelenk sunma töreni sona erdi.


Törene Vali Köksal Şakalar, Sinop Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Personel Bnb. Cevdet Alper Batu, Belediye Başkanı Barış Ayhan, Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz ve Sinop Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özgen katıldı.

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