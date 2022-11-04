Sinop'ta 18 ortaokul öğrencisi öğle yemeği sonrası hastanelik oldu

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde 18 ortaokul öğrencisi yedikleri öğle yemeği sonrasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tahlil sonuçlarında ise zehirlenme bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.

Olay, dün Saraydüzü Türkaylar Ortaokulu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, öğle yemeğinde yedikleri tavuk yemeğinin ardından 18 öğrenci baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetlerini öğretmenlerine bildirdi. Okul yönetimince öğrenciler Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada gözlem altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yapılan tahliller sonucunda herhangi bir zehirlenmeye rastlanmadığı kaydedildi.

Öğrenciler bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.