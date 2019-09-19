Sinop'ta 19 Eylül Gaziler Günü törenlerle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından “Mareşal” ve “Gazi” unvanının verilmesinin 98. Yıl dönümü, 2002 yılında yapılan yasal düzenlemenin ardından 17 yıldır Gaziler Günü olarak kutlanıyor. Sinop Valiliği Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen törenle gaziler bir kez daha gurur ve mutluluğunu vatandaşlarla paylaştı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından devamında valilik, belediye ve Sinop Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin çelenk sunumu yapıldı.

Programda konuşma yapan Sinop Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özgen, “Kahraman gaziler, bugün 19 Eylül Gaziler günü. Tarihinde kurduğu tüm devletlerin başkomutanları gazi olan bu büyük millet, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya Sakarya Zaferi'nden sonra 19 Eylül 1921 tarihinde TBMM tarafından mareşal rütbesiyle gazi unvanının verildiği gün. Kahraman gaziler, gününüz kutlu olsun. Sizler Türk milletinin haklı gururu olan Sultan Alparslan'ın yiğitleri, Osman Gazi'nin Alpleri, Fatih Sultan Mehmet'in fedaileri, ‘Size ölmeyi emrediyorum' diyecek kadar askerine güvenen Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının Mehmetçikleri, vatan için evladını feda eden Habibe kadının, Erzurumlu Kara Fatma'nın, Halime Çavuş'un evlatları, büyük Türk milletinin gönlünün sultanlarısınız. Bilinen tarihte 16 devlet kurarak dünya tarihine yön veren, ayak bastığı yerde huzuru sağlayan, silahı barış aracı olarak kullanan, asırlarca mazlumun yanında zalimin karşısında duran şehidine saygıyı gazisine sevgiyi eksik etmeyen bir milletin mensubusunuz. Büyük Türk devleti, şehitlerimiz ve sizlerin sayesinde sonsuza kadar var olacaktır” dedi.

Tören, devamında ilkokul öğrencisi Yaprak Öz ve Jandarma Uzman Çavuş Furkan Akcan tarafından günün anlam ve önemine dair şiirler okundu.

Düzenlenen programa Sinop Valisi Köksal Şakalar, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Belediye Başkanı Barış Ayhan, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, çeşitli kamu kurum müdürleri, siyasi parti yönetimi ve parti üyeleri, şehit ve gazi yakınları ve vatandaşlar katıldı.