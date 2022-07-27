İhlas Haber Ajansı

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Sinop'ta 19 kilo esrar ile bin 773 kök kenevir ele geçirildi

Sinop’ta jandarma tarafından bin 773 kök kenevir ve 19 kilo kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Sinop'ta jandarma tarafından bin 773 kök kenevir ve 19 kilo kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.


Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından Türkeli ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli 1 şahsa yönelik yürütülen operasyonda; bin 773 kök kenevir bitkisi ve 19 kilo 820 gr kubar esrar maddesi ele geçirildi. 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile yakalanan 1 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

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