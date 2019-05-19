Sinop'ta 19 Mayıs kutlaması

Sinop'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Sinop'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında ilk tören Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi. Kutlamalara Sinop Valisi Köksal Şakalar, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Kazım Açıkbaş, AFAD Müdürü Ümit Ünal protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Çelenk sunma ile başlayan program ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile devam etti.

Daha sonra valilik önünden İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na protokolün katılımı ile gençlik yürüyüşü düzenlendi. İskele Meydanı'nda düzenlenen tören Gençlik Merkezi İşaret Dili Ekibi eşliğinde saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törende daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Program, halk oyunları ve çeşitli gösteriler ile devam etti.