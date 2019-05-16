Sinop'ta 19 Mayıs'a özel 19 fidan

Sinop'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Haftası etkinlikleri devam ediyor. Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik Merkezi bahçesinde 100. yıl anısına fidan ve bahçe düzenlemesi etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında gönüllü üniversite öğrencilerinin yardımıyla Sinop Gençlik Merkezi bahçesinde 19 Mayıs'a özel 19 fidan dikildi. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Gençlik Merkezi Şube Müdürü Şükrü Özgenç, “Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında valilik programına koyduğumuz fidan dikimi ve bahçe çalışmasını üniversiteli gönüllü gençlerimiz yardımıyla yapıyoruz. Fidan dikim ve bahçe çalışmamız akşama kadar devam edecektir. Fidan dikimi ve bakımları tamamen bize aittir, Gençlik Merkezi çalışanları tarafından bakımları yapılacaktır” dedi.