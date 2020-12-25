Sinop'ta 2 katlı ahşap bina kül oldu

Sinop'un Erfelek ilçesinde çıkan yangında 70 yıllık 2 katlı ahşap bina kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında evin giriş katında bulunan hayvanlar yanmaktan son anda kurtarıldı.

Yangın akşam saatlerinde Erfelek ilçesine bağlı Salı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 yaşındaki İbrahim Beşcan'a ait altı ahır üstü ev olan 2 katlı ahşap binanın girişinde elektrik kontağında yangın çıktı. Dumanları fark eden ev sahibi İbrahim Beşcan, eşi Kezban Beşcan'ı da alarak kendini dışarı attı. Mahalle sakinlerinin de dumanları fark etmesi üzerine durum itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen köy muhtarı Muhammet Başdağ ve mahalle sakinlerinin de yoğun çabasıyla evin alt katında bulunan 3 adet hayvan yanmaktan son anda kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erfelek Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında 70 yıllık iki katlı bina kül oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.