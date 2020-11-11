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Sinop'ta 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Sinop’ta 2 katlı evde çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Sinop'ta 2 katlı evde çıkan yangında alevlere teslim oldu.


Yangın, dün öğle saatlerinde Sinop'un Lala köyünde meydana geldi. Kundeşoğlu Mahallesi'ndeki Şerafettin Atıcı'ya ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahale köy sakinlerinden geldi. Kısa sürede tüm evi saran yangını olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu söndürdü. Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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