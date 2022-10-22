Sinop'ta 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sinop'ta 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Sinop-Samsun yolu Bostancılı mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımdan yola çıkan Ali B.'nin kullandığı 57 AB 130 plakalı otomobil ile Sercan Yalçın yönetimindeki 57 KH 034 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Ali B. yaralandı.

Sağ şeritte seyir halindeyken kaldırımda duran aracı gördüğünü ancak sinyali olmadığı için yoluna devam ettiğini kaydeden otomobil şoförü Sercan Yalçın, “Solumdan arabalar geçiyordu. Kaldırımdaki aracı gördüm ama sinyali yoktu. Aynadan soluma bakarken birden baktım ki önüme çıkmış bu araç. Sonra birden kaza oldu. Gözümü açtığımda arabada hasar vardı. Diğer şoför kafasından yaralandı. 112'yi aradım, onlar da gelip hastaneye kaldırdılar” dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.