Sinop'ta 224 riskli yapıya yıkım kararı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinin ardından farklı illerdeki riskli yapılar tespit edilerek yıkım kararı verilme işlemleri sürüyor. Sinop il genelinde 224 yapının riskli olması nedeniyle yıkım kararı verildiği açıklandı.

Riskli yapıların yarısı merkez ilçede

Tespit edilen riskli 224 binanın 112'sinin merkez ilçede olduğunu vurgulayan Sinop Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Salih Livaoğlu, “6306 sayılı Kanun çerçevesinde ilimizde Mart 2023 itibarıyla 226 riskli yapı başvurusu yapılmış, bu yapılardan 224 tanesi için işlem yapılmıştır. Riskli yapı başvurularının 122'si merkez ilçe, 9'u Ayancık, 19'u Gerze, 44'ü Boyabat, 22'si Durağan, 4'ü Erfelek ve 4'ü de Saraydüzü ilçemizde yer alıyor” diye konuştu.

Riskli yapı sürecinde vatandaşlara kira yardımı yapıldığını da söyleyen Livaoğlu, “2023 yılı aylık kira güncel kira yardımı bedeli bin TL, Nisan ayı itibariyle kira yardımı miktarı 2 bin TL olarak belirlenmiştir. 2014 yılından günümüze kadar toplamda 1 milyon 666 bin 978 TL kira yardımı ödemesi yapılmıştır. 2023 yılı Şubat ayında ise 25 kişiye toplam 23 bin 833 TL kira yardımı ödemesi sağlandı” ifadelerini kullandı.