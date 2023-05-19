Sinop'ta 226 kök kenevir ele geçirildi

Sinop'un Boyabat ilçesinde yasa dışı ekilmiş 226 kök kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sinop İl Jandarma Komutanlığınca Boyabat'ta uyuşturucu imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen istihbari çalışmalarda yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen 1 kişinin ikametine baskın düzenlendi. Yapılan incelemelerde ekili 226 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.