Sinop'ta 23 köye ulaşılamıyor

Sinop'ta etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 23 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Sinop İl Özel İdaresi tarafından, 23 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu açıklandı. Kar yağışının başlamasından itibaren yapılan çalışmalarda köy yollarının büyük bir çoğunluğu tekrar ulaşıma açılıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Sinop merkeze bağlı 4 köy, ilçelerden Gerze'de 7 köy, Ayancık'ta 9 köy, Boyabat'ta 1 köy, Dikmen'de 2 köy yolu kapalı olduğu İl Özel İdaresi tarafından açıklandı. Özel İdare ekipleri, 60 iş makinesi ve 108 personel ile kapalı yolları açmak için sahada çalışmalarını sürdürüyor.