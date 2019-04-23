Sinop'ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Sinop'ta coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri, Sinop Valiliği Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunumuyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Kutlamalar Sinop Atatürk Kapalı Spor Salonu'ndaki programla devam etti.

Burada günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin kuruluş günü olan 23 Nisan 1923 Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' ilan edilerek, adeta geleceğin Türkiye'sini inşa, imar ihya edecek olan çocuklarımıza, yani yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza armağan edilmiştir. Doğallığın, merhametin, samimiyetin, sevginin ve barışın simgesi siz değerli çocuklarımız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve inşallah ilelebet payidar olacağı bu vatan topraklarının hamisi ve medeniyetimizin 'Muasır Medeniyetler Seviyesinin' üstüne çıkaracak muhayyilenin varisi sizler olacaksınız. Bu kutlu yolda yürürken kendinizi hiç yalnız hissetmeyeceksiniz. Çünkü biz bir milyonu aşkın irfan ordusu yüreğimiz ve bedenimizle hep yanınızda, yani başınızda olacağız. Sizlere hediye kutularıyla geleceğiz. Her defasında hediye kutucuklarımızı açtığınızda bazen sevgiyle karşılaşacaksınız bazen de saygıyla. Bazen gönlünüzce ve doyasıya oyun oynayabileceğiniz vakit olacak bazen de kucak dolusu bir gülücük. Bazen size sunulmuş güzel bir gelecek, bazen de rengârenk bir gök kuşağı ile karşılaşacaksınız" dedi.

Yıldız'ın açıklamalarının ardından program öğrencilerin hazırladığı gösteriler ile devam etti.