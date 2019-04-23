Sinop'ta 23 Nisan kutlamaları

Sinop'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşku içinde kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Sinop Belediyesi ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından kutlama programı düzenlendi. Sinop Güç Birliği Derneği, SİYAŞAD, Sinop Kır Çiçekleri Özel Sporcular Spor Kulübü, Fenerbahçeliler Derneği ve bazı kuruluşların katkılarıyla organize edilen 23 Nisan kutlamaları coşku içinde gerçekleşti.

Kutlamalara çok sayıda vatandaş katıldı.