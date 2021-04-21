Sinop'ta 23 Nisan programı belli oldu

Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü ikinci kez pandemi ortamında kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu bu yıl da yaşatmak için bir dizi etkinlik hazırladı.

Bu yıl etkinlikler kapsamında saat 11.00'de merkez ilçedeki tüm okullardan 23 Nisan şarkısı yayınlanacak. Tüm çocuklar ve bayram coşkusunu hisseden büyükler şarkıya balkonlardan bayraklarıyla eşlik edecekler. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun da katılımıyla 23 Nisan'da doğan çocukların doğum günleri kutlanacak ve saat 14.30'da Gazi Mustafa Kemal İlkokulu bahçesinden Gazi Meclis'in açılışının 101. yılına özel 101 balon uçurma şenliği düzenlenecek. Yine etkinlikler kapsamında evler çocuklar tarafından süslenerek 23 Nisan Köşeleri oluşturulacak. Saat 20.30'da ise tüm çocuklara masal anlatımıyla masal hediye edilecek.

Çocuklar için planlanan bir dizi çevirimiçi etkinlik de bulunuyor. Saat 11.15' te Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Dr. Esra Yücesan, Dr. Ebru Şen nve Dr. Çağrı Şen'in katılımıyla ”Müzik Etkinliği ve Dinletisi”, saat 12.15'te Durağan Şehit Engin Şahin YBO Öğretmenleri Yavuzhan Utar ve Veysel Çolakoğlu'nun sunumuyla “Hacivat ve Karagöz Oyunu”, saat: 13.30'da Resim Öğretmeni Huriye Bulut ile “Resim Yaparak Eğlenelim”, saat:15.00'de Origami Uzmanı Atilla Yurtkul'un sunumuyla “Origami Etkinliği” ve saat 16.00'da Anadolu Masalları Sinop İl Koordinatörü Bedia Kiren ile “Masal Anlatımı” etkinlikleri yapılacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, "Bağımsızlığın ve geleceğin teminatı çocuklarımıza bayram coşkusunu evlerinde de yaşatmak istiyoruz. Çünkü vatanımızın ve devletimizin emanetçileri çocuklarımız için her şeye değer” dedi.