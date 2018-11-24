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Sinop'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü

Sinop’ta "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlandı.

Sinop'ta "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlandı.


Sinop'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması, Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni ile başladı. Valilik önündeki Atatürk Anıtı'nda saat 09.30'da başlayan çelenk sunma törenine okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.


Atatürk Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Sadık Çırpıcı burada yaptığı açıklamasında, “Öğretmenin ve öğretmenlik mesleğinin toplumdaki önemini ve değerini belirtmek, öğretmenler ve öğrenciler arasında saygı, sevgi ve danışma bağlarını kuvvetlendirmek, emekli öğretmenlerde mesleklerinin yüceliği bilini uyandırmak amacıyla Büyük Önder Atatürk'ün 1928 yılında Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul buyurdukları tarih 24 Kasım, 1981 yılından bu yana Öğretmenler Günü olarak kutlanır” dedi.

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