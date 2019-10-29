Sinop'ta 29 Ekim coşkusu

Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük coşkuyla kutlandı.

Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması tebrikat töreni ile başladı. Sonrasında İskele Meydanı'nda resmi tören düzenlendi. Törene Vali Köksal Şakalar, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sinop Valisi'nin konuşmasının ardından lise öğrencileri tarafından şiir okundu, halk oyunu gösterileri yapıldı. Kortej geçişinde ise renkli görüntüler oluştu. Bir manav korteje sebze ve meyveler ile süslediği aracıyla katıldı. Vatandaşlar törende Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.