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Sinop'ta 29 Ekim provaları

Sinop’ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in kuruluşunun 97.

Sinop'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yıldönümü kutlama törenlerinin genel provası yapıldı.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü kutlamaları öncesi öğrenciler ve askerler prova yürüyüşü gerçekleştirdi. İl merkezindeki tüm okulların bando ekiplerinin katıldığı yürüyüş, Sakarya ve Atatürk Caddelerini takip ederek İskele Meydanı'nda sona erdi. Prova süresince kent trafiği aksadı. Araçların uzun kuyruk oluşturduğu provalar sırasında, vatandaşlar da öğrencileri ve askerleri ilgiyle izledi. Program yaklaşık bir saat sürdü.


Provaların sona ermesinin ardından kapatılan yollar araç trafiğine açıldı. Provalar esnasında polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

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