Sinop'ta 3 alaca baykuş ve 2 şahin tedavi edilip doğaya salındı

Sinop'ta kardeş 3 alaca baykuş ile 2 şahin Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Sinop Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen bakım ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından doğaya salındı.

Sinop'un Erfelek ilçesinde ikişer gün arayla yuvadan düşen yavru baykuşlar, duyarlı vatandaşlarca DKMP Sinop Şube Müdürlüğü'ne bildirildi. Veteriner hekimce gerçekleştirilen muayenelerinde annelerinin yeterli besleyemediği tespit edilen yavru baykuşlar, yaban hayatına hazırlanmak üzere Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne nakledildi.

Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde veteriner hekimlerce yapılan muayenelerinde, yavru baykuşların sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi. Henüz doğal ortamlarına, hayatta kalma becerilerine sahip olmayan yavru baykuşlar, Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaklaşık 200 günlük rehabilitasyon sürecine alındılar. Rehabilitasyon süreçlerinde, uçma, avlanma gibi becerilerini kazanan yavru baykuşlar Sinop Şube Müdürlüğünce doğaya salındılar.

Ayrıca Sinop'un Merkez ilçesinden kanat kırığı şikayeti ile Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne nakledilen 2 şahin, veteriner hekimlerce gerçekleştirilen medikal ve operatif tedavileri ve 240 günlük rehabilitasyon süreçlerinin ardından Şube Müdürlüğünce yeniden doğaya salındılar.