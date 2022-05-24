Sinop'ta 3 ilçede uyuşturucu operasyonu

Sinop'ta üç ilçede yürütülen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şahıstan 2'si tutuklandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nce kentte yürütülen uyuşturucu operasyonunda Sinop merkezli, Gerze ve Erfelek ilçelerinde uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan operasyonda 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda metamfetamin, 4 adet kurusıkı tabanca, 1 adet uzun namlulu ruhsatsız tüfek, silahlara ait çok sayıda fişek ve uyuşturucu madde kullanım aparatları ele geçirildi. Şahıslar, ifadeleri alındıktan sonra adli makamlara sevk edilen şahıslardan biri adli kontrolle serbest bırakıldı, 2 şahıs tutuklandı.