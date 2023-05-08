Sinop'ta 3 köyün bağlı olduğu ilçesi değişti

Sinop'un Gerze ilçesine bağlı 4 köyün ‘yeterli hizmet alamadıkları' gerekçesiyle daha iyi hizmet almak adına bağlı oldukları ilçeyi değiştirmek için yaptığı başvuruda köylerden birinin talebi reddedilirken, diğer 3 köyün talebi ise kabul edildi.

Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Tepealtı, Altınyayla, Türkmen ve Hıdırlı köylerinde yaşayan köy sakinleri, yeterli hizmet alamadıkları gerekçesiyle Eylül 2022'de Merkez ilçeye bağlanma talebiyle referanduma gitti. Sandıklardan 'evet' oyu çıkmasının ardından köy muhtarları, Gerze Kaymakamlığına müracaatta bulundu. Kaymakamlık değerlendirmesinin ardından ilgili tüm kurumlarca yapılan teknik değerlendirmeler sonucu Türkmen, Tepealtı ve Altınyayla köylerinin talebi İl Genel Meclisi'nce onaylanırken, Hıdırlı köyü ise coğrafi konumu uygun olmadığı gerekçesiyle reddedildi. 3 köyün merkez ilçeye bağlanmasıyla ilgili alınan meclis kararı İçişleri Bakanlığı'na bildirildi.

Sinop İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, bağlanan yeni köylerle birlikte merkez ilçenin köy sayısının 41'e yükseldiğini söyledi. Söz konusu köylere hayırlı olsun dileklerini ileten Üçüncüoğlu, kendi sınırlarına alınan köylere daha iyi hizmet götürebilmek adına canla başla çalışacaklarını ifade etti.