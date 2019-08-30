Sinop'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Sinop'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları. Hükümet Konağı önündejs Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tören valilik makamındaki tebrik kabulü ile devam etti. Ardından İskele Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen programa Sinop Valisi Köksal Şakalar, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Vali Şakalar'ın halkın bayramını kutlamasının ardından halk oyunu gösterileri düzenlendi. Askerlerin, şehit yakınları ve gazilerin, sporcu gruplarının ve askeri araçların geçişinin ardından tören sona erdi.

Törende konuşan Sinop Garnizon Komutanı Cevdet Alper Batu, “Şanlı tarihimiz boyunca hür ve bağımsız yaşamış asil Türk milleti ve onun bağrından çıkan, mazisi şan, şeref ve zaferlerle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerinin cesaret ve kahramanlığının destanlaştığı, 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta Türk Ordusu'nun şahikalarla dolu zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 97'nci yıl dönümünü bir kez daha kutlamanın gurur ve heyecanı içerisindeyiz. Asil Türk milletinin şanlı tarihi gibi Türk'ün gücünü bir kez daha tüm dünyaya gösteren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz” dedi.